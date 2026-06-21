AKB48小栗有以、ノースリ×ミニスカ衣装で美スタイル披露「手脚長くてスタイル抜群」「ビジュ優勝」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】AKB48の小栗有以が6月20日、自身のInstagramを更新。ノースリーブの衣装ショットを公開した。
【写真】24歳AKB人気メンバー「透明感すごい」ノースリ×ミニスカで美脚スラリ
小栗は、8月19日リリースのAKB48の68thシングル「好き ish」の衣装ショットを複数枚投稿。「服の色合い可愛すぎる このドットサンダルがポイント」と記し、ミントグリーンのノースリーブトップスにイエローのミニスカートを着用し、白黒ドットのサンダルを履いた姿を公開し、スラリとしたスタイルを披露している。
この投稿に、ファンからは「手脚長くてスタイル抜群」「透明感すごい」「パステルカラー似合ってる」「ビジュ優勝」「大人っぽくて素敵」「可愛いと綺麗が同居してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆小栗有以、ノースリ衣装ショット公開
小栗は、8月19日リリースのAKB48の68thシングル「好き ish」の衣装ショットを複数枚投稿。「服の色合い可愛すぎる このドットサンダルがポイント」と記し、ミントグリーンのノースリーブトップスにイエローのミニスカートを着用し、白黒ドットのサンダルを履いた姿を公開し、スラリとしたスタイルを披露している。
◆小栗有以の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「手脚長くてスタイル抜群」「透明感すごい」「パステルカラー似合ってる」「ビジュ優勝」「大人っぽくて素敵」「可愛いと綺麗が同居してる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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