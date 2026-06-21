1児の母・森絵梨佳、ハンドメイドの巾着披露「売り物みたいに綺麗な仕上がり」「お弁当入れに丁度良さそう」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/21】モデルの森絵梨佳が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハンドメイド作品を公開した。
【写真】37歳1児のママモデル「配色センス抜群」ツートンカラーの手作り巾着
森は「＃ハンドメイド」とハッシュタグを添え、「巾着完成〜！」と報告。サーモンピンクの無地生地と、ドット柄の生地を組み合わせ、ネイビーの紐を付けた手作り巾着を披露した。ゴールドのループエンドがアクセントになっており、「生地を切り替えると可愛く見えるなー」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「お弁当入れに丁度良さそうなサイズ感」「配色センス抜群」「丁寧さが伝わってくる」「売り物みたいに綺麗な仕上がり」「器用で羨ましい」といった声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】37歳1児のママモデル「配色センス抜群」ツートンカラーの手作り巾着
◆森絵梨佳、ハンドメイドの巾着披露
森は「＃ハンドメイド」とハッシュタグを添え、「巾着完成〜！」と報告。サーモンピンクの無地生地と、ドット柄の生地を組み合わせ、ネイビーの紐を付けた手作り巾着を披露した。ゴールドのループエンドがアクセントになっており、「生地を切り替えると可愛く見えるなー」とつづっている。
◆森絵梨佳の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「めちゃくちゃ可愛い」「お弁当入れに丁度良さそうなサイズ感」「配色センス抜群」「丁寧さが伝わってくる」「売り物みたいに綺麗な仕上がり」「器用で羨ましい」といった声が上がっている。
森は、2014年2月に一般男性との結婚を発表。2017年5月に第1子男児の出産を発表した。（modelpress編集部）
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