shallmの新曲「ただいまの場所」が、7月より放送のTVアニメ『猫と竜』のエンディングテーマに起用。また、同曲を使用したアニメ第2弾PVも公開となった。

（関連：【映像あり】shallmの新曲「ただいまの場所」がEDテーマ、TVアニメ『猫と竜』第2弾PV）

本アニメは、猫に育てられた竜、猫たち、そして人間たちが織りなす不思議な絆の物語を描いたファンタジー作品。同名の原作をアマラ、キャラクター原案を大熊まい、漫画を佐々木泉が手がけており、宝島社より刊行されている。

本楽曲についてlia（shallm）は、「近くにいても遠くにいても、変わることなく繋がっている深い愛の絆を歌っています。共に過ごした時間の温かさや、旅立ちを見守る優しさと切なさを、物語と共に感じていただけたら嬉しいです。」とコメントしている。

【shallm lia コメント】

・アニメの印象について

種族を超えた愛情にとても胸が温かくなりました。受け取った愛情をまた次の誰かへ渡していく、愛情の連なりが本当に素敵です。猫と竜と人間、それぞれで流れる時間の速さや生き方、考え方が違うからこそ、一緒に過ごせる時間の尊さがより鮮明に感じられます。読み進めるほど、それぞれの幸せを願わずにはいられない、優しく温かな余韻の残る物語でした！

・主題歌を担当することへの意気込み

素敵な作品に携わらせていただけて、とても光栄です。『ただいまの場所』では、近くにいても遠くにいても、変わることなく繋がっている深い愛の絆を歌っています。共に過ごした時間の温かさや、旅立ちを見守る優しさと切なさを、物語と共に感じていただけたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）