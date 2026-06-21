◇インターリーグ ドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャース・山本由伸投手（27）が20日（日本時間21日）、本拠地でオリオールズ戦に先発。6回102球を投げて6安打3失点で今季5敗目（7勝）を喫した。チームは連勝が4で止まった。試合後は、序盤にスプリットの微調整に苦しんだと明かした。

「スプリットが、こう感覚が良くなっていったのが、結構後のイニングになってしまった。探りながらいっていたんですけど…。最後の方、何球か良いボールもありましたけど、まあ今日はそこが少し、苦戦しました」

山本は今季14試合目の登板。前回登板の13日ホワイトソックス戦では8回まで無安打無得点に封じるなど自身4連勝で迎えたマウンドだったが、序盤から失点した。

2回先頭から連打を許して無死一、三塁のピンチを招くと、次打者の一ゴロの間に先制点を失った。さらに4回には3本の長短打に四球も絡んで2点を追加された。アレクサンダーに浴びた三塁強襲の二塁打については「カーブが少し内側に入りましたけど、ちょっと外側にいけばサードゴロとかに抑えられたのかなとか、そういうのは少し考えました」と反省。3点ビハインドのまま降板し、防御率は2.65となった。

打線は0―3で迎えた9回、ラインアップに戻った大谷が無死からソロ本塁打を放つなど、1点差まで迫った。しかし、7回までは相手左腕ロジャーズの前に1安打に抑えられるなど反撃が遅く、あと１点届かなかった。