「かげちゃんにこども！？」影山優佳、赤ちゃんを抱く写真に反響「良い母親になりそう」『るなしい』がオフショ公開
18日に最終回を迎えたテレビ東京の連続ドラマ『るなしい』（毎週木曜 深0：30）の公式インスタグラムが21日までに更新され、出演した影山優佳の赤ちゃんを抱いた写真に反響が寄せられている。
【写真】「かげちゃんにこども！？」赤ちゃんを抱く影山優佳
投稿ではオフショットとして「赤ちゃんを抱く塔子 塔子のセリフにもご注目ください 最終話『神の子に最大の敬意を』TVer / U-NEXTで配信中です」と伝えた。
写真では赤ちゃんを抱く影山のショットを公開。この投稿には「かげちゃんにこども！？」「影ちゃん、良い母親になりそう」などのコメントが寄せられている。
【写真】「かげちゃんにこども！？」赤ちゃんを抱く影山優佳
投稿ではオフショットとして「赤ちゃんを抱く塔子 塔子のセリフにもご注目ください 最終話『神の子に最大の敬意を』TVer / U-NEXTで配信中です」と伝えた。
写真では赤ちゃんを抱く影山のショットを公開。この投稿には「かげちゃんにこども！？」「影ちゃん、良い母親になりそう」などのコメントが寄せられている。