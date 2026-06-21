◇インターリーグ ドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠でオリオールズに敗れ、連勝は4でストップした。第2子誕生後、初めての試合となった大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。0―3の9回に出場2試合ぶりとなる16号本塁打を放った。試合後、デーブ・ロバーツ監督（54）は大谷と交わした会話について明かした。

第3打席までは快音を響かせることはできなかった。だが大谷は、土壇場の一振りで球場に興奮を呼び起こした。0―3の9回無死、オリオールズ4番手・キトレッジのシンカーを捉え、バックスクリーン右へ16日（同17日）レイズ戦以来、2試合ぶりとなる16号本塁打を放った。

打球速度は今季最速タイの114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、打球角度40度の完璧な一発。大観衆は総立ち。降り注ぐ大歓声を背に、大谷は穏やかな笑顔でダイヤモンドを一周した。

ロバーツ監督は大谷と「少しだけ話しました」と明かし「まずは彼と真美子にお祝いを伝えました。本人は“体の状態はすごく良い”と言っていました。休養日も彼にとって良かったようです。ただ、それ以外のことについてはあまり話していません。チームとしては、これまで通り前に進んでいくだけです」と話した。

大谷の本塁打で勢いづいた打線は2死一、二塁の好機をつくり、エドマンの打球を相手右翼手が失策して1点差に。なおも2死一、三塁と好機は続いたが、タッカーが空振り三振に倒れ、あと1点が届かなかった。それでもチームを鼓舞する大谷の一発に「大きかったと思います。大谷がまず得点を入れてくれました。その後アンディ（パヘス）も良い打席でしたね。ウォードには左中間で素晴らしい守備をされましたが、それでもチャンスを作ることができましたし、勝つ可能性を残すことができました」と敗戦の中で得た手応えを口にした。