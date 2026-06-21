1児の母・神田うの、娘への愛情たっぷりな豪華夕飯用弁当公開「コース料理レベル」「スープやデザートまで完璧」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】タレントの神田うのが6月21日、自身のInstagramストーリーズを更新。娘のために作った夕飯用の弁当を公開した。
【写真】51歳美人タレント「豪華で美味しそう」と話題の手作り弁当
神田は「学校は夏休みに入り 朝のお弁当作りはなくなりましたが 夜も色々と頑張っている娘の為に お夕飯用のお弁当を作る事が多くなりました」とつづり、娘のために手作りした夕飯用の弁当を動画で公開。木製の弁当箱には、友人から土産で貰ったというイタリア産パスタや、とうもろこし、ハーブを添えたチキンソテーが美しく詰められている。さらに別の容器にはミニトマトやきゅうり、鶏ささみが入ったヘルシーなサラダ、スープジャーには具だくさんのスープ、別添えでパイナップルも用意されており、華やかで栄養豊富な夕飯用の弁当となっている。
また「色々な事を頑張る娘をみていて 私も頑張ろう と 家族の為にそして自分のスキルアップの為にやるしかない〜」と前向きな思いを記している。
この投稿に、ファンからは「品数豊富で豪華で美味しそう」「お弁当というよりコース料理レベル」「スープやデザートまで完璧」「愛情たっぷり」「弁当箱の使い分けが参考になる」「娘さんも、サポートするうのさんも素敵」といった声が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】51歳美人タレント「豪華で美味しそう」と話題の手作り弁当
◆神田うの「夜も色々と頑張っている娘の為に」豪華な夕飯用弁当公開
神田は「学校は夏休みに入り 朝のお弁当作りはなくなりましたが 夜も色々と頑張っている娘の為に お夕飯用のお弁当を作る事が多くなりました」とつづり、娘のために手作りした夕飯用の弁当を動画で公開。木製の弁当箱には、友人から土産で貰ったというイタリア産パスタや、とうもろこし、ハーブを添えたチキンソテーが美しく詰められている。さらに別の容器にはミニトマトやきゅうり、鶏ささみが入ったヘルシーなサラダ、スープジャーには具だくさんのスープ、別添えでパイナップルも用意されており、華やかで栄養豊富な夕飯用の弁当となっている。
◆神田うのの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数豊富で豪華で美味しそう」「お弁当というよりコース料理レベル」「スープやデザートまで完璧」「愛情たっぷり」「弁当箱の使い分けが参考になる」「娘さんも、サポートするうのさんも素敵」といった声が寄せられている。
神田は2007年に結婚。2011年に第1子となる長女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】