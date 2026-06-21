TWICEサナ、スラリ美脚際立つミニドレス姿披露「女神様みたい」「圧倒的ビジュアル」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/21】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が6月20日、自身のInstagramを更新。13日に行われた国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】29歳TWICEメンバー「何頭身？」美脚伸びる“超ミニ”ドレス姿
サナは「上げれてなかった写真」とつづり、MISAMOとして同イベントに出演した際の衣装姿を披露。水色のブラウスとドッキングしたデザインの黒のミニドレスで、引き締まった美しい脚のラインが伸びている。
この投稿に「何頭身？綺麗すぎます」「女神様みたい」「お美しい」「圧倒的ビジュアルです」「憧れます」「MAJお疲れ様でした」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳TWICEメンバー「何頭身？」美脚伸びる“超ミニ”ドレス姿
◆サナ、美脚映える黒のミニドレス姿
サナは「上げれてなかった写真」とつづり、MISAMOとして同イベントに出演した際の衣装姿を披露。水色のブラウスとドッキングしたデザインの黒のミニドレスで、引き締まった美しい脚のラインが伸びている。
◆サナの投稿に反響
この投稿に「何頭身？綺麗すぎます」「女神様みたい」「お美しい」「圧倒的ビジュアルです」「憧れます」「MAJお疲れ様でした」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】