サナ（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/21】韓国の9人組ガールズグループ・TWICE（トゥワイス）のSANA（サナ）が6月20日、自身のInstagramを更新。13日に行われた国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」（＠TOYOTA ARENA TOKYO）のオフショットを公開し反響を呼んでいる。

【写真】29歳TWICEメンバー「何頭身？」美脚伸びる“超ミニ”ドレス姿

◆サナ、美脚映える黒のミニドレス姿


サナは「上げれてなかった写真」とつづり、MISAMOとして同イベントに出演した際の衣装姿を披露。水色のブラウスとドッキングしたデザインの黒のミニドレスで、引き締まった美しい脚のラインが伸びている。

◆サナの投稿に反響


この投稿に「何頭身？綺麗すぎます」「女神様みたい」「お美しい」「圧倒的ビジュアルです」「憧れます」「MAJお疲れ様でした」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）

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