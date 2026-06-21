MEGBABY、10分で手作りしたネギ塩豚丼披露「クオリティ高すぎ」「レシピが参考になる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】モデルで実業家のMEGBABYが6月20日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの丼料理を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】三代目JSBメンバーの元パートナー「さすがすぎる」と話題の時短メニュー
MEGBABYは、フライパンでお肉を炒めている様子や、完成した料理の写真を投稿。「10分で作れるからネギ塩豚丼にした」と紹介し、「ごま油で豚バラ焼いて水100くらいに料理酒鶏ガラ塩（好みの量で）炒りごまレモン汁ねぎみじん切り」と詳細なレシピを記している。
また「雨で低気圧で元気でない」と体調についてや「ブラックペッパー最後にかけるの美味しい」と美味しさを引き立てるこだわりについてもつづっている。
この投稿に、ファンからは「10分とは思えないしクオリティ高すぎ」「レシピが参考になる」「さすがすぎる」「お手軽メニュー最高」「味付けのバランスが絶妙」「ブラックペッパーのアクセントが最高」「見ているだけで食欲がそそられます」などという反響が寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
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◆MEGBABY、手作りのネギ塩豚丼披露
MEGBABYは、フライパンでお肉を炒めている様子や、完成した料理の写真を投稿。「10分で作れるからネギ塩豚丼にした」と紹介し、「ごま油で豚バラ焼いて水100くらいに料理酒鶏ガラ塩（好みの量で）炒りごまレモン汁ねぎみじん切り」と詳細なレシピを記している。
◆MEGBABYの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「10分とは思えないしクオリティ高すぎ」「レシピが参考になる」「さすがすぎる」「お手軽メニュー最高」「味付けのバランスが絶妙」「ブラックペッパーのアクセントが最高」「見ているだけで食欲がそそられます」などという反響が寄せられている。
MEGBABYは2020年10月28日、当時パートナーの三代目 J SOUL BROTHERSのELLYとの間に第1子となる男児を出産したと発表。その後、2022年7月1日にパートナーを解消したことを報告し、息子はMEGBABYと暮らしていると説明していた。（modelpress編集部）
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