「サッカー北中米Ｗ杯・１次リーグＦ組、日本代表-チュニジア代表」（２０日、モンテレイ）

日本が鎌田大地、上田綺世のゴールで、前半を２−０で折り返した。

中継の日本テレビのスペシャルナビゲーターを務める竹内涼真、井桁弘恵が試合前、ピッチの外で日テレの事前番組に中継で生出演。生中継中には、サポートとして日本代表に帯同している吉田麻也選手が、近づいてきて、井桁は「おおー！」と歓声。吉田は解説の柿谷曜一朗氏、槙野智章氏とハイタッチして去っていき、井桁は「いい匂いした〜」と画面では伝わらない空気を伝えた。

１７０ｃｍ、９頭身の井桁は、試合に合わせ代表ユニホームに着替えて観戦。ハーフタイムでも元気いっぱいで、ワイプでは常に笑顔。前半の印象的なシーンについて聞かれると「やっぱ上田選手。やっぱりガァーッと、会場がグァーッとギアが上がった感じがします」と会場の空気感を興奮度ＭＡＸで伝え、「（後半も）行きます！！」と気合い十分だった。

ＳＮＳ上では「井桁さんもノリ勢いイイ！」「井桁さん、現地におるんだ ちきしょーかわいいな」「擬音発してる」「ガァ〜」「やっぱ可愛い」などさまざまな声があがっている。