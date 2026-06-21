“世の中最軽量クラス”のビジネスポロシャツ、はるやまから登場 夜に洗濯して翌朝に着用できる【概要】
はるやま商事株は、6月20日より『アイポロ 超軽量シリーズ』を発売開始した。
【写真】おしゃれ！ユニクロスタッフ、ポロシャツレイヤードテク”
同商品は、製品重量99グラム以下（Lサイズ）と“世の中最軽量クラス”を実現。さらに、一般的な同カテゴリ商品と比べて約1.7倍の通気量を誇る高通気素材を採用し、累計1100万枚を突破したi-Shirtsシリーズと同等のWW（ウォッシュ＆ウェア）性能5級を備え、夜に洗濯をしても翌朝にはすぐ着用できる。
日本人の肩甲骨の形に合わせた3D立体パターンで、着用時に起こりがちな首周りの後ろへのズレ（後逃げ）を軽減し、腕を動かしたときの袖のツッパリ感をも抑えるなど、デスクワークから外回りまでストレスなく動ける着心地となる。
【商品名】アイポロ 超軽量シリーズ
【価格】5690 円（税別）
【サイズ】S，M，L，LL，3L
【カラー】ブラック、100％
【発売日】2026年6月20日（土）
【写真】おしゃれ！ユニクロスタッフ、ポロシャツレイヤードテク”
同商品は、製品重量99グラム以下（Lサイズ）と“世の中最軽量クラス”を実現。さらに、一般的な同カテゴリ商品と比べて約1.7倍の通気量を誇る高通気素材を採用し、累計1100万枚を突破したi-Shirtsシリーズと同等のWW（ウォッシュ＆ウェア）性能5級を備え、夜に洗濯をしても翌朝にはすぐ着用できる。
【商品名】アイポロ 超軽量シリーズ
【価格】5690 円（税別）
【サイズ】S，M，L，LL，3L
【カラー】ブラック、100％
【発売日】2026年6月20日（土）