「ドジャース２−３オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）

ドジャースは敗戦し、連勝は４でストップした。先発・山本由伸投手は６回６安打３失点、２四球６奪三振。５月１８日・パドレス戦以来の５敗目を喫し、自身の連勝は４でストップした。

「ちょっとボールが先行したり、追い込んで決めきれない部分がありましたし。ちょっとしたことなんですけど、それが失点につながるので、しっかり反省して次につなげたいと思います」と振り返った。

初回は２死から３番・アロンソに３試合ぶりの四球を与えるが無失点。二回は先頭から連打を浴びて無死一、三塁とされ、一ゴロ併殺崩れの間に先制を許した。それでも後続は連続三振に仕留めた。

０−１の四回も先頭から連打を浴びて無死一、二塁とされた。それでも６番・カウザーの投手前バントを好フィールディングで三塁封殺した。

続くメヨはフルカウントから７番・四球を与えて満塁とした後、８番・後ホリデーは直球で空振り三振。２死までこぎつけたが、９番・アレクサンダーに三塁線を破る２点二塁打を浴びた。

５月１２日・ジャイアンツ戦以来６登板ぶりの３失点となった。山本は四回を振り返って「（悪いところは）全部ですね。ランナーを溜めたのもよくないし、タイムリーヒットを打たれたのもよくないし。いろんな原因があって失点につながるので。反省するところがたくさんあったイニングだった」と振り返った。