開催：2026.6.21

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 0 - 7 [エンゼルス]

MLBの試合が21日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとエンゼルスが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するエンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャで試合は開始した。

2回表、7番 ドノバン・ウォルトン 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 ATH 0-1 LAA、8番 ホセ・シリ 6球目を打ってレフトへの犠牲フライでエンゼルス得点 ATH 0-2 LAA

6回表、1番 ザカリー・ネト 4球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 ATH 0-4 LAA、2番 ノーラン・シャヌエル 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 ATH 0-6 LAA

7回表、6番 デンセル・グスマン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 ATH 0-7 LAA

試合は0対7でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで5勝5敗0S。負け投手はアスレチックスのジョン・ギンで、ここまで5勝4敗0S。

ここまでアスレチックスは38勝39敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方エンゼルスは31勝47敗で8.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 14:28:25 更新