開催：2026.6.21

会場：チェース・フィールド

結果：[Dバックス] 8 - 16 [ツインズ]

MLBの試合が21日に行われ、チェース・フィールドでDバックスとツインズが対戦した。

Dバックスの先発投手はザック・ゲーレン、対するツインズの先発投手はタジ・ブラッドリーで試合は開始した。

1回表、6番 ブルックス・リー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 ARI 0-2 MIN

4回表、9番 ライアン・クライドラー 3球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでツインズ得点 ARI 0-3 MIN、1番 トレバー・ラーナック 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 ARI 0-5 MIN、3番 コディ・クレメンス 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでツインズ得点 ARI 0-6 MIN

5回表、7番 ビクトル・カラティニ 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでツインズ得点 ARI 0-7 MIN、9番 ライアン・クライドラー 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 ARI 0-8 MIN、2番 バイロン・バクストン 3球目を打って右中間スタンドへの満塁ホームランでツインズ得点 ARI 0-12 MIN、7番 ビクトル・カラティニ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでツインズ得点 ARI 0-14 MIN、9番 ライアン・クライドラー 初球を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでツインズ得点 ARI 0-16 MIN

5回裏、8番 ホルヘ・バロッサ 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでDバックス得点 ARI 2-16 MIN

7回裏、2番 ヘラルド・ペルドモ カウント3-2から押し出しの四球でDバックス得点 ARI 3-16 MIN、3番 イルデマロ・バルガス 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでDバックス得点 ARI 6-16 MIN、5番 パビン・スミス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでDバックス得点 ARI 7-16 MIN

8回裏、2番 ヘラルド・ペルドモ 3球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでDバックス得点 ARI 8-16 MIN

試合は8対16でツインズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はツインズのタジ・ブラッドリーで、ここまで6勝3敗0S。負け投手はDバックスのザック・ゲーレンで、ここまで3勝6敗0S。

ここまでDバックスは39勝37敗で9.5ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区3位。一方ツインズは37勝41敗で4.5ゲーム差の（ア・リーグ）中地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 14:34:19 更新