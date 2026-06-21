◇W杯北中米大会1次リーグF組 日本―チュニジア（2026年6月20日 モンテレイ）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が20日（日本時間21日）、FIFAワールドカップ（W杯）1次リーグF組の日本代表（FIFAランク18位）とチュニジア（同45位）の試合を中継する日本テレビに解説として出演。初戦のオランダ戦に続く“神解説”に、X（旧ツイッター）では「本田さん」「本田の解説」など複数のワードがトレンド入りした。

前半4分のMF鎌田大地の先制ゴールに「うんまっ！これ左足でピョンって。左足ピョンやて」、同31分のFW上田綺世の追加点には「素晴らしい！神。股→サイドネットは神です」と絶賛。それでも2点リードに「2−0こそ集中して守っていかないといけない」と気持ちを引き締める場面もあった。

実況の同局・山本紘之アナウンサーが2010年W杯南アフリカ大会で本田がゴールを決めたことに言及すると「時が経つのは早いですよ。あっという間に40になりました」としみじみ。現役を続けていることに「しょぼいですけど一応やってます。そう考えたら佑都は40でワールドカップでやってますからね」と自虐を交えて語った。