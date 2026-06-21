チュニジア戦、前半2-0で終える

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアと戦っている。前半から日本が見せたゴールラッシュに、韓国のメディアが揃って驚きの声を上げている。

前半4分、左からのクロスにゴール前の密集で鎌田大地が左足で合わせて先制ゴール。日本は試合開始早々に試合の主導権を握った。同31分には上田綺世が相手DFの股を抜く豪快ミドル。2-0とリードして前半を終えた。韓国メディアは次々に驚きの声を上げた。

韓国メディア「スターニュース」は「ライバルだけど認めざるを得ない 日本がマジで半端ない、前半から連続ゴール爆発…チュニジアを圧倒し前半2-0」という見出しで速報した。

また「スポーツ韓国」は「正直ホン・ミョンボ号は相手にならない…日本はチュニジア相手に前半2-0」と、自国の現状と比較した見出しを打っている。韓国はグループリーグ初戦のチェコに2-1で逆転勝ちしたものの、開催国メキシコとの2試合目は0-1で敗れている。

さらに「エックスポーツニュース」も「日本サッカーの衝撃と恐怖！ 早くも2ゴール爆発…監督を代えたチュニジアを猛爆撃→鎌田＋上田の連続ゴールが炸裂」という見出しで、攻撃力に驚いている。



（THE ANSWER編集部）