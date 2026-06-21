◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組第２戦 日本ーチュニジア（２０日、モンテレイ競技場）

８大会連続８度目出場でＦＩＦＡランク１８位の日本は、同４５位のチュニジアと激突した。日本は前半４分にMF鎌田大地が左足ヒールで自身２戦連発となる先制点。同３１分にはFW上田綺世が強烈な右足で追加点奪った。さらに日本は後半２４分、MF伊東純也がDF裏に抜け出して右足で自身W杯初ゴールとなる３点目を流し込み、チュニジアを圧倒した。

１試合３得点は２０１０年南アフリカ大会１次リーグのデンマーク戦（３〇１）以来４大会ぶりで、日本のW杯最多ゴール記録に並んだ。

過去のＷ杯７大会で、１次リーグ２戦目は１勝３分け３敗と勝ちきれない状況が続いている。自国開催だった２００２年日韓大会（対ロシア、１〇０）が唯一の勝利だが、鬼門突破が見えてきた。

森保一監督は前日会見でチュニジア戦について「１戦目の敗戦を取り返そうと、死にもの狂いでくるメンタリティーに受け身にならず、相手よりも強い気持ちを持って戦う」と気合を入れ直した。チュニジア戦は左膝負傷で久保が欠場したが、鎌田をボランチから一列前の左シャドー（１トップ後方）に配置するなど、森保監督の巧みな采配が光っている。