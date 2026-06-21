◆米大リーグ ドジャース２―３オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。真美子夫人が第２子を無事出産したと報告した“当日”に２試合ぶりの電撃復帰を果たし、９回先頭で１６号ソロを放つなど４打数１安打１打点とサッカー日本代表の試合の裏で存在感を示した。

試合後、本人の取材対応はなかったが、ロバーツ監督は「（大谷と）少しだけ話したよ。まず翔平と真美子さんにお祝いを伝えた。本人は『体の状態はすごく良い』と言っていた。休みを取れたことも彼には良かったと思う。ただ、それ以外のことについてはあまり話していない。私たちとしてはこれまで通り進めていくだけ」と話した。９回の一発については「大きかったね。結果的に（逆転の）チャンスをつくり、試合をひっくり返す可能性を残してくれた」とたたえた。

この日、大谷は昨季まで通算６打数２安打３打点だった左腕ロジャーズに対して初回先頭の第１打席は初球打ちで遊飛。４回先頭の第２打席は空振り三振、６回２死の第３打席は遊ゴロと苦戦。それでも、０―３の９回先頭で迎えた第４打席だった。右腕キトレッジの９４・２マイル（約１５１・６キロ）シンカーを捉え、今季最速タイの打球速度１１４・６マイル（約１８４・４キロ）、打球角度４０度、飛距離４１３フィート（約１２６メートル）で中堅右のスタンドまで運んだ。大谷の一発によるこの日初得点に本拠地は大歓声に包まれた。

現地時間で２０日になった直後。大谷は真美子夫人と連名で「私たちの人生において、再びこの素晴らしい一日を共に過ごせることを心からうれしく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で第２子が誕生したことを記した。添付された画像には、愛犬デコピンのＴシャツを着た赤ちゃんが水色のおくるみに包まれている写真や、第１子が誕生した時と同じく、赤ちゃんの足やデコピンの顔も掲載された。２枚目には単品で水色の布に収まった小さな足。性別は明記しなかったが、大谷家に新たな“リトルルーキー”が加入した。

前日１９日（同２０日）の同戦を欠場した大谷。球団は「父親になるための休暇でチームを離れている。今週末のどこかで復帰する予定」と発表。ロバーツ監督は試合後に「（第２子のことは）ごく最近知った。本当に最近だ」と告白した上で「（出産が）近いと思っていた。そういう状況だった」と明かしていた。大谷は「父親リスト」入りせず、欠場わずか１試合で帰ってきた。２５年４月１９日（同２０日）には第１子となる長女が誕生したことを発表。その１年２か月後に第２子が生まれ、プライベートも充実している大谷は、現地時間で「父の日」の前日に自ら“祝砲”を放った。