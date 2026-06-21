前半4分に鎌田のゴールで先制、同31分にも上田がゴール

森保一監督率いるサッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節のチュニジア代表戦で、MF伊東純也が3点目を奪って、リードをさらに広げた。

前半4分にMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地がバックヒールで合わせて先制に成功。鎌田のゴールは2018年ロシア大会コロンビア戦の香川真司を抜く史上最速ゴールで、大会2試合連続弾。W杯の2戦連発は2002年日韓大会の稲本潤一以来、24年ぶり2人目だった。

前半31分にはFW上田綺世が右足のミドルシュートを突き刺し、リードを2点に広げる。スーパーゴールでチームの勢いを加速させた。さらに日本は3点目も奪って、日本代表のW杯最多得点に並ぶ怒涛の3得点。チュニジア代表を大きく突き放す展開となった。

後半24分には、MF田中碧が自陣から縦パス。上田のフリックで伊東が裏に抜け出すと、相手ゴールキーパーとの1対1を制して冷静に流し込んだ。伊東は嬉しいW杯初ゴール、上田は1ゴール1アシストとなった。また、日本代表がW杯で1試合3得点を奪うのは、2010年南アフリカ大会デンマーク戦以来、最多タイとなる。

日本はオランダ戦から4人を変更してこの一戦に臨んだ。左膝の負傷で帯同しなかったMF久保建英に代わってMF伊東純也がスタメンに名を連ね、鎌田とともにシャドーに入った。ボランチはMF佐野海舟とMF田中碧のコンビ。3バックの一角としてDF冨安健洋も出場している。初戦のオランダ戦を2-2で引き分けた日本代表。勝てば決勝トーナメント進出が近づく一戦で、今大会初勝利に大きく近づいた。（FOOTBALL ZONE編集部）