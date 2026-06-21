日本テレビ系の生中継で解説

サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の第2節でチュニジア代表と対戦した。

日本テレビ系の生中継で解説を務めた元日本代表MF本田圭佑は、日本代表の2点目を決めた上田綺世の活躍を8分前に“予言”。見事に的中した形に、SNS上では「嗅覚凄すぎ」「細木数子より当たる」といった声が上がっている。

前半31分、日本は右サイドで展開すると、伊東純也が前線へ走り込むなか、そこにパスを出さなかった上田が自らミドルシュート。豪快に見事にゴールネットを揺らし、チームの2点目を奪った。

このゴールの8分前、前半23分には「今日は上田さん、絶対点とる気がする」と予告。前線で体を張るだけでなく、相手との駆け引きでチャンスを演出していた姿に、ピッチ上同様にゴールへの嗅覚を感じ取っていた。

予言が的中した形に、SNS上では「で、今日も本田さんの得点予言的中。 すげー嗅覚だわ」「本田さんの解説と予言がすごくてさらにサッカー楽しくなってるよ」「本田さんの予言当たりすぎて怖い笑」「細木数子より当たるな」といった声が上がっている。（FOOTBALL ZONE編集部）