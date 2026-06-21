“ダイエット成功”りんごちゃん、すっきりフェイスラインの最新ショットに驚き「えっ!?本当にリンゴちゃん!?」「激痩せしてる」
ものまねタレントのりんごちゃんが18日、自身のインスタグラムを更新。エレガントな衣装姿を公開し、すっきりとしたフェイスラインやシルエットに反響が集まっている。
【別カット】「何キロ痩せたの〜??」ファン驚き！”“ダイエット成功”のりんごちゃん最新ショット
りんごちゃんは「りんごちゃんコーデ」とつづり、2枚の写真をアップ。1枚目では、繊細なレースがあしらわれたシアーブラウスにベストを合わせ、優しげな笑みを浮かべるアップショットを披露。ロングヘアをなびかせ、フェイスラインが以前よりも一段とシャープになった印象となっていた。
さらに、もう1枚の写真では、全身ショットも公開。ボリューム感のある白のチュールスカートをふんわりと広げ、シルバーのパンプスを合わせた大人かわいい淡色コーデを着こなしている。
この投稿に、コメント欄には「何キロ痩せたの〜??すごーい綺麗」「どんどん可愛くなってきてる!!」「めっちゃ痩せたねー」「えっ!?本当にリンゴちゃん!?」「ナイスバディになりましたよ」「激痩せしてる〜」「西野カナかと思った」などと、その激変ぶりに驚くコメントが寄せられていた。
りんごちゃんは、4月放送のTBS系バラエティ『熱狂マニアさん！』でダイエット企画に参加。同番組では過去に4回のダイエット企画に参加し、マイナス15.1キロの減量（88.0キロ→72.9キロ）を達成。さらに、運動なしで1日3食、回転寿司（外食）だけで食事をとるという“回転寿司ダイエット”を3日間行い、マイナス3キロ（75.1キロ→72.1キロ）の減量に成功。ウエストサイズもマイナス5センチ（91センチ→86センチ）を達成している。
【別カット】「何キロ痩せたの〜??」ファン驚き！”“ダイエット成功”のりんごちゃん最新ショット
りんごちゃんは「りんごちゃんコーデ」とつづり、2枚の写真をアップ。1枚目では、繊細なレースがあしらわれたシアーブラウスにベストを合わせ、優しげな笑みを浮かべるアップショットを披露。ロングヘアをなびかせ、フェイスラインが以前よりも一段とシャープになった印象となっていた。
この投稿に、コメント欄には「何キロ痩せたの〜??すごーい綺麗」「どんどん可愛くなってきてる!!」「めっちゃ痩せたねー」「えっ!?本当にリンゴちゃん!?」「ナイスバディになりましたよ」「激痩せしてる〜」「西野カナかと思った」などと、その激変ぶりに驚くコメントが寄せられていた。
りんごちゃんは、4月放送のTBS系バラエティ『熱狂マニアさん！』でダイエット企画に参加。同番組では過去に4回のダイエット企画に参加し、マイナス15.1キロの減量（88.0キロ→72.9キロ）を達成。さらに、運動なしで1日3食、回転寿司（外食）だけで食事をとるという“回転寿司ダイエット”を3日間行い、マイナス3キロ（75.1キロ→72.1キロ）の減量に成功。ウエストサイズもマイナス5センチ（91センチ→86センチ）を達成している。