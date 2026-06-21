「結果的にこれで勝てたらすごい」チュニジア戦スタメン大幅変更に本田氏、“率直感想”「だいぶ意外でした」「ジョーカーで使える選手が減った印象」【W杯】

本田氏の思い切った解説が話題を呼んでいる(C)Getty Images

現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグF組2戦目、日本代表はチュニジアと対戦。同戦解説にサッカー元日本代表MF本田圭佑氏が解説として登場し、ズバズバ切り込み、ネット上で大きく反響を呼んでいる。

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FIFAランク17位の日本は、同54位のチュニジアと対戦。開始4分で鎌田大地がゴール、同31分に上田綺世がゴールで前半終了時点で2-0と日本が有利に進めている。

一方、中継する日本テレビで解説を務める元日本代表の本田圭佑氏はオランダ戦から4人入れ替えたスタメンメンバーに関して「だいぶ意外でした」と話した上で「でも結果的にこれで勝てたらすごいこと。本当に優勝という上を目指してる戦い方をしてるなと」先を見据えたメンバー選びを行っているとした。

この試合では富安健洋、キャプテンの板倉滉、田中碧、伊東純也が先発に入った。