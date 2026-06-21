「今回の日本は本物だ」チュニジアを圧倒　森保ジャパンの貫禄の2-0に世界も愕然「彼らが『優勝候補』という主張も十分に成り立つ」【W杯】

上田のゴラッソでリードした日本(C)Getty Images

サムライブルーが、北アフリカの雄を圧倒している。

現地時間6月20日に行われている北中米ワールドカップ（W杯）のグループFの第2戦で、日本代表はチュニジア代表と対戦。攻守両面で圧倒した前半を2-0で折り返した。

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5失点（1-5）を喫して敗れた第1戦の結果を受け、今月15日に指揮官を電撃交代したチュニジア。まさに崖っぷちのライバルを、日本は容赦なく圧倒した。開始早々の4分に鎌田大地の2試合連続弾で幸先よく先手を取ると、その後もバタつく相手を尻目にポゼッションをしながら攻勢を強め、31分に上田綺世の豪快なミドルシュートで突き放した。

2点差とされて戦意を喪失したチュニジアに対して、日本は攻撃の手を緩めず。35分以降は、ワンサイドゲームで試合を推し進めた。

圧倒的な地力の差を見せつける形でリードした日本に、海外メディアも驚嘆。英公共放送『BBC』は「日本が『優勝候補だ』という主張も十分に成り立つ」と強調し、「今回の日本は本物だ。彼らは何も恐れずに突き進んでいる」と激賞した。また、英衛星『Sky Sports』も「日本のトッププレーヤー3人が欠場していることをお忘れなく。彼らは、ワタル・エンドウ、タクミ・ミナミノ、そしてカオル・ミトマが怪我のため今大会には出場していない。しかし、彼らはそんなことは微塵も感じさせない」と森保ジャパンの“総合力”を絶賛した。