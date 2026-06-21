【台風情報】「台風7号」来週半ば頃に進路北向きに…25日（木）に沖縄の南へ接近か【台風進路・風雨シミュレーション】
気象庁によりますと、台風第7号（メーカラー）は21日正午時点でフィリピンの東を西北西に進んでいます。
今後は進路を北向きに変え、25日（木）頃に沖縄の南に進む見込みだということです。
今後の進路は？
▼21日12時（実況）
存在地域：フィリピンの東
速さ・進行方向：25km/h 西北西
中心気圧：985hPa
中心付近の最大風速：30m/s
最大瞬間風速：40m/s
▼22日0時（予報）
存在地域：フィリピンの東
速さ・進行方向：20km/h 西北西
中心気圧：980hPa
中心付近の最大風速：30m/s
最大瞬間風速：45m/s
▼22日12時（予報）
強さ：強い
存在地域：フィリピンの東
速さ・進行方向：20 km/h 西北西
中心気圧：970hPa
中心付近の最大風速：35m/s
最大瞬間風速：50m/s
▼23日9時（予報）
強さ：強い
存在地域：フィリピンの東
速さ・進行方向：15km/h 西北西
中心気圧：965hPa
中心付近の最大風速：40m/s
最大瞬間風速：55m/s
▼24日9時（予報）
強さ：強い
存在地域：フィリピンの東
速さ・進行方向：ゆっくり 北西
中心気圧：970hPa
中心付近の最大風速：35m/s
最大瞬間風速：50m/s
▼25日9時（予報）
存在地域：沖縄の南
速さ・進行方向：ゆっくり 北北西
中心気圧：980hPa
中心付近の最大風速：30m/s
最大瞬間風速：40m/s
▼26日9時（予報）
存在地域：沖縄の南
速さ・進行方向：ゆっくり 北北東
中心気圧：990 hPa
中心付近の最大風速：23m/s
最大瞬間風速：35m/s