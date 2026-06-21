お笑いコンビ「ハライチ」の岩井勇気（39）が20日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。妻でタレントの奥森皐月（22）とのなれ初めを明かした。

岩井は3年前、当時19歳だった奥森と結婚を発表。岩井は37歳で、18歳差の年の差婚が話題となった。

妻とはバラエティー番組での共演がきっかけで出会ったと言い、交際の経緯については「もともと出会った時にお笑い好きなんですって言われて。ラジオ聴いてますって言われて」と語りだした。

「で（奥森が）卒業と同時に“ご飯に行きたいです”って言われたんで。やっぱり分かるじゃないですか。好きっぽいな、みたいな。（グイグイ）来るな、みたいなのがあったんですけれど」と感じていたが「“さすがに成人してないから2人では会えませんよ”って」と伝えたという。

自身のどこが良かったのかと聞かれ、聞いてはいないとしながらも「面白いところ。あと優しいところ」と想像。

2人で会えないと伝えた後「泣かれちゃった時があって。電話ですね」と明かし、「“そんなに言うんだったらご飯行く？”みたいな形になったんです。（奥森が）18（歳）過ぎてから、初めて行きましたね」と振り返った。

交際を決めた際には「“付き合うんだったら両親にあいさつさせてくれ”って言って、ホテルラウンジに呼んで」と岩井。「“お付き合いさせていただいていいですか？”って言ったら、“娘の自由なんで”」と認められた。

そうして「“これ、どうする？”みたいな。“普通にデートしてるし、これ明るみになっちゃうけど、どうしようか？”ってなった時に、俺からは“結婚しよう”って言えなかったですよね」と回顧。

「若いし、ここで結婚しちゃうと将来決めるじゃないですか」と言い出せずにいた際に「向こうから、“結婚しようよ”って言われて」と振り返った。

そこで岩井は「自分の将来決めちゃうっていうことを分かんない子じゃないから、この年でそれ言うってカッコいいなと思って」と結婚を考えるようになったとした。