セント・フォース所属のフリーアナウンサーの望月理恵（５４）、皆藤愛子（４２）が２１日、東京・ＳＨＩＢＵＹＡ ＳＡＣＳで「Ｏｆｆｉｃｉａｌ Ｂｏｏｋ ２０２６-２０２７」発売記念写真展＆スペシャルトークイベントを行った。

望月はセント・フォース入りして２８年、皆藤は２１年目と明かし、望月はお互いの変化について「愛ちゃんが入ってきた時から天使が入ってきたと思った。その雰囲気が変わってないのがすごい。人形なんじゃないかと」と皆藤の顔をのぞき込むと、皆藤も「モッチーさんは前からランチに連れていってもらったりして、年々パワーアップしてる感じがして、若返っているんじゃないかと」とお互いを褒め合った。

美を保つ秘訣（ひけつ）について、望月は「食べ物だったり、睡眠だったり、お風呂にきっちり入るとか基本をきっちりやっています」と言い、皆藤は「私は筋トレが大好きで１５年くらい続けていて、体的なのも気持ち的なのも筋トレをすれば解決すると思っている節があります」と笑顔で明かした。

オフィシャルブックは２年ぶりの発売。今作の見どころについて望月は「セント・フォースが網羅できているところが一番の見どころですし、普段のキャスターとして話している顔じゃない、写真も見られると思います」とアピールした。