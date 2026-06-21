須田亜香里、美ウエスト大胆披露のミニ丈ニットコーデ披露「セクシーすぎる」「引き締まっててかっこいい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/06/21】元SKE48の須田亜香里が6月20日、自身のInstagramを更新。自身が出演する番組「愛知あたりまえワールド☆」（テレビ愛知／毎週土曜よる6時30分〜）のオフショットなどを公開し反響を呼んでいる。
【写真】34歳元アイドル「ウエスト細すぎ」と話題のセクシーコーデ
須田は「＃愛知あたりまえ」「＃須田亜香里衣装」などとハッシュタグをつけ、番組のオフショットを複数枚投稿。白のインナーに淡いグリーンのミニ丈ニット、グレーのプリーツスカートやベルトを合わせたストリート系コーディネートを披露している。ミニ丈ニットからは引き締まったウエストが覗いている。
この投稿に「可愛すぎます」「ストリート系ファッション似合いますね」「オシャレ上級者って感じで好き」「ウエスト細すぎます」「セクシーすぎる」「引き締まっててかっこいい」「抜群のスタイルですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆須田亜香里、美ウエスト際立つ衣装姿
須田は「＃愛知あたりまえ」「＃須田亜香里衣装」などとハッシュタグをつけ、番組のオフショットを複数枚投稿。白のインナーに淡いグリーンのミニ丈ニット、グレーのプリーツスカートやベルトを合わせたストリート系コーディネートを披露している。ミニ丈ニットからは引き締まったウエストが覗いている。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎます」「ストリート系ファッション似合いますね」「オシャレ上級者って感じで好き」「ウエスト細すぎます」「セクシーすぎる」「引き締まっててかっこいい」「抜群のスタイルですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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