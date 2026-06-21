人気TL出演話題の岡本夏美、美脚透けるシースルーワンピ姿「大人っぽくて素敵」「華奢で憧れ」の声
【モデルプレス＝2026/06/21】女優の岡本夏美が6月20日、自身のInstagramを更新。撮影のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳美人女優「上品だけどドキッとした」美脚透けるシースルー衣装姿
岡本は「みなさんげんきですか」とつづり、スタジオ内で撮影したオフショットを投稿。チェック柄のトップスが覗くオールブラックのシースルーワンピース姿で、引き締まった脚のラインが透けている。
この投稿に「大人っぽくて素敵」「オシャレですね」「華奢で憧れ」「何の撮影だろう？」「脚細すぎます」「スタイル抜群ですね」「上品だけどドキッとした」など反響が寄せられている。
岡本は、ドラマ「今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜」（MBS：毎週木曜25時29分〜／テレビ神奈川：毎週木曜25時〜）に出演している。（modelpress編集部）
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【写真】27歳美人女優「上品だけどドキッとした」美脚透けるシースルー衣装姿
◆岡本夏美、美脚映えるシースルーワンピース
岡本は「みなさんげんきですか」とつづり、スタジオ内で撮影したオフショットを投稿。チェック柄のトップスが覗くオールブラックのシースルーワンピース姿で、引き締まった脚のラインが透けている。
◆岡本夏美の投稿に反響
この投稿に「大人っぽくて素敵」「オシャレですね」「華奢で憧れ」「何の撮影だろう？」「脚細すぎます」「スタイル抜群ですね」「上品だけどドキッとした」など反響が寄せられている。
岡本は、ドラマ「今から、親友やめようか。〜腐れ縁同僚は甘い快楽で私を壊す〜」（MBS：毎週木曜25時29分〜／テレビ神奈川：毎週木曜25時〜）に出演している。（modelpress編集部）
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