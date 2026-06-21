鈴木奈々「父の日なので、一緒にお買い物に」父親の姿公開「おしゃれで若々しい」「口元が似てる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】タレントの鈴木奈々が6月20日、自身のInstagramを更新。一緒に買い物に行った父親の姿を公開した。
【写真】37歳元ギャルタレント「遺伝子感じる」プレゼント着用した父親公開
鈴木は「明日父の日なので、一緒にお買い物に行ってサングラスをプレゼントしましたー！」とコメントし、ショップ内でサングラスをかけた、水色のシャツにデニムパンツ姿の父親の姿を公開。「めちゃめちゃ喜んでくれて嬉しかったです」と父親の反応をつづっている。
この投稿に、ファンからは「かっこいいお父さん」「親孝行」「おしゃれで若々しい」「口元が似てる」「遺伝子感じる」「ポーズも決まってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元ギャルタレント「遺伝子感じる」プレゼント着用した父親公開
◆鈴木奈々、父親の姿公開
鈴木は「明日父の日なので、一緒にお買い物に行ってサングラスをプレゼントしましたー！」とコメントし、ショップ内でサングラスをかけた、水色のシャツにデニムパンツ姿の父親の姿を公開。「めちゃめちゃ喜んでくれて嬉しかったです」と父親の反応をつづっている。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこいいお父さん」「親孝行」「おしゃれで若々しい」「口元が似てる」「遺伝子感じる」「ポーズも決まってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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