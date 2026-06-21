AKB48メンバー「てるてる坊主になりました」美脚際立つ雨の日コーデに絶賛の声「脚が長くて綺麗」「スタイル良すぎ」
【モデルプレス＝2026/06/21】AKB48の下尾みうが4月13日、自身のInstagramを更新。ショートパンツのコーディネートを公開した。
【写真】“おっぱい選抜”話題のAKBメンバー「可愛すぎる」と話題の美脚ショット
下尾は「雨の中握手会ありがとうございました てるてる坊主になりました」とコメント。白いTシャツに裾がふわりと広がったドット柄のキャミソールを重ね、裾にフリルのついた白いショートパンツをはいたコーディネートで、スラリとした美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗」「スタイル良すぎ」「コーデ可愛すぎる」「世界一可愛らしいてるてる坊主」「ポニテも似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆下尾みう、ショーパンから美脚スラリ
下尾は「雨の中握手会ありがとうございました てるてる坊主になりました」とコメント。白いTシャツに裾がふわりと広がったドット柄のキャミソールを重ね、裾にフリルのついた白いショートパンツをはいたコーディネートで、スラリとした美しい脚を見せている。
◆下尾みうの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗」「スタイル良すぎ」「コーデ可愛すぎる」「世界一可愛らしいてるてる坊主」「ポニテも似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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