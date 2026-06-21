加藤綾菜、バッサリカットで印象チェンジ「小顔が際立つ」「凛としててかっこいい」の声
【モデルプレス＝2026/06/21】タレントの加藤綾菜が6月20日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした新しいヘアスタイルを公開した。
【写真】加トちゃんの年下妻「大人の魅力が増してる」バッサリカットの新ヘア
加藤は「気付いてる方もいるかもしれませんがバッサリ髪を切りました！カトちゃんも短くなってサッパリ」とヘアチェンジを報告。肩下まであった髪をバッサリカットし、前髪をサイドで分けた肩上までのストレートのショートヘアを公開した。
この投稿に、ファンからは「短いのも似合う」「大人の魅力が増してる」「エレガント」「小顔が際立つ」「綺麗さがさらにアップした」「おしゃれ」「凛としててかっこいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】加トちゃんの年下妻「大人の魅力が増してる」バッサリカットの新ヘア
◆加藤綾菜、新ヘア公開
加藤は「気付いてる方もいるかもしれませんがバッサリ髪を切りました！カトちゃんも短くなってサッパリ」とヘアチェンジを報告。肩下まであった髪をバッサリカットし、前髪をサイドで分けた肩上までのストレートのショートヘアを公開した。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「短いのも似合う」「大人の魅力が増してる」「エレガント」「小顔が際立つ」「綺麗さがさらにアップした」「おしゃれ」「凛としててかっこいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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