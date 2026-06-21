◆報知新聞社後援 第３３回大学野球関西オールスター５リーグ対抗戦 ▽敗者復活１回戦 関西学生４―２京滋大学（１９日・わかさスタジアム京都）

関西の大学５リーグの選抜チームによる対抗戦は、敗者復活１回戦で、関西学生が京滋大学を破った。同大の辻井心捕手（４年＝京都国際）が６回に一時勝ち越しの左越えソロ。「思い切ってファーストストライクからいけました」と、打った瞬間に本塁打を確信する一発で勢いをつけた。直後に同点とされたものの、７回に再び勝ち越し。今大会の初勝利を挙げた。

辻井は京都国際で２０２１年夏の甲子園４強。高校時代から何度も試合を行っている球場だが、うれしい初アーチとなった。春のリーグ戦は打率１割５分４厘。春を終え、タイミングの取り方や左肘の使い方を改善し「なかなかきっかけになる一打が打てずにいたけど、いい感じで打てました。打撃で結果が出ずに苦しんでいたのに選んでいただいたので、良かったです」と、復調を実感した。

同リーグの関大が全日本大学野球選手権を制覇。今回はチームメートになり、祝福と同時に思い出話も聞いた。「悔しいし、『いいな』という嫉妬もあったけど、そんなことを言っていても仕方がないので」と笑顔。「リーグを盛り上げて、リーグの代表として優勝してくれて、うれしかったです。東京のチームが強いと言われるけど、自分たちもできるという気持ちにさせてくれた」と秋を見据えた。