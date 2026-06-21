◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組 日本ーチュニジア（２０日・モンテレイ競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本戦スペシャルアンバサダーとして日本テレビ系の中継解説に登場。前半で日本が２点を先制した場面で「１ー０より怖いんですよ」と解説した。

前半３１分、ＤＦ板倉滉の縦パスを受けたＦＷ上田綺世がボールを運ぶと、エリア手前右からミドルシュート。前半４分のＭＦ鎌田大地による先制弾に続き、２点を先取した。

本田は冷静な口調で語り始める。「これね、２ー０になったでしょう？ ある意味では、１ー０より怖いんですよ」という。「やっぱりサッカーは、２−０から２−２になることもそれなりにあってね。２ー０になった時にたぶんね、見てる人たちは『きょう勝てる』と思ったでしょう？」と、ファンの心境を推測。

「それで万が一事故でもなんでも、１失点した時に一気に精神的に『ヤバい』ってなるんですよ。勝てると思ってたのに、もしかしたら次のワンチャンで２ー２に持ち込まれるんじゃないかって。だからこの２−０こそ集中して、守っていかないといけない。３点目をいかに狙うか、そして失点を絶対しない。重要な時間ですね」と語った。