＜速報＞ルーキー吉マーナ、大出瑞月、ミニョンが首位 優勝の行方はPOへ
＜ニチレイレディス 最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンド。18歳ルーキーの吉マーナ、大出瑞月、イ・ミニョン（韓国）がトータル13アンダー・首位タイでホールアウトし、優勝の行方はプレーオフ（18番パー5）へと持ち込まれた。
【写真】政田夢乃組には大ギャラリーがズラリ
吉崎は98期生一番乗りとなるツアー優勝を狙う。28歳の大出は念願の初優勝、34歳のミニョンは2年ぶり8勝目がかかる。トータル12アンダー・4位タイに政田夢乃、木戸愛、荒木優奈、ルーキーの藤本愛菜。トータル11アンダー・8位タイには岡山絵里と吉澤柚月が入った。菅楓華はトータル9アンダー・12位タイ。都玲華はトータル8アンダー・17位タイ、吉田鈴、復帰2戦目の脇元華はトータル6アンダー・24位タイで3日間を終えた。今大会終了後には非シード選手を対象に、出場優先順位を入れ替える第1回リランキングが実施される。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
2日目終了時点の状況は？ 第1回リランキング表
吉マーナ プロフィール＆成績
大出瑞月 プロフィール＆成績
米女子ツアー リーダーボード
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