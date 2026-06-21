社会起業家の安部敏樹氏が21日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのTVタックル」（日曜正午）に出演。神奈川県警第2交通機動隊の隊員が速度違反などの取り締まりでうその書類作成を繰り返していた問題について言及した。

番組では「2026上半期をザワつかせたニュース」としてこの問題を取り上げた。神奈川県警は2月、反則切符や実況見分調書に虚偽記載したとして、虚偽有印公文書作成・同行使容疑で、県警第2交通機動隊の巡査部長ら7人を書類送検。不正が疑われる取り締まりは約2700件に上り、県警は違反を取り消し、反則金計約3500万円を返還した。

お笑いタレントのカンニング竹山（55）は「この問題が起こってから小田原厚木道路に警察がいなくなった」と言い、「小田原厚木道路は、（取り締まりを頻繁にしていて）飛ばしたら終わりだった。横を猛スピードで行ったら“だめだな、知らねえな”って、その先で捕まってたんですよ。でもこの事件が起きてから、小田原厚木道路、本当に警察がいなくなりました」と“証言”した。

これに作家、エッセイストの阿川佐和子さん「子供にとっておまわりさんって頼りになる正しい人だって思ってたのに」というと、タレントの大竹まことも「今、巷で警察をかたった詐欺がめちゃくちゃ横行してるけど、これ警察をかたった詐欺かと思ったら警察が詐欺してたってこと」と指摘。

安部氏は、「神奈川県警だけじゃないでしよね。北海道警も別の事件の犯人とドンチャンやってましたって話もあった。警察が信頼をかなり失っている時代になってきているので復活してほしい」と、2024年に道警の警察官2人が被告人と、被告人の19歳の友人と飲酒していたことに言及した。