◇インターリーグ ドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日 ロサンゼルス）

ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠でオリオールズに敗れ、連勝は4でストップした。第2子誕生後、初めての試合となった大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。0―3の9回に2試合ぶりとなる16号本塁打を放った。

第3打席までは快音を響かせることはできなかった。だが大谷は、土壇場の一振りで球場に興奮を呼び起こした。0―3の9回無死、オリオールズ4番手・キトレッジのシンカーを捉え、バックスクリーン右へ16日（同17日）レイズ戦以来、2試合ぶりとなる16号本塁打を放った。

打球速度は今季最速タイの114.6マイル（約184.4キロ）、飛距離413フィート（約125.9メートル）、打球角度40度の完璧な一発。大観衆は総立ち。降り注ぐ大歓声を背に、大谷は穏やかな笑顔でダイヤモンドを一周した。

大谷の“祝砲”に球団も、MLBも即座に反応した。ドジャースは公式Xに「Shohei with the Dad power!」（パパの力を得た翔平だ！）投稿し、MLBも動画とともに「Shohei Ohtani homers in his first game since the birth of his second child」（大谷翔平、第2子誕生以来の初戦でホームラン）と紹介。中継局のスポーツネットLAも「DAD STRENGTH IS REAL」（お父さんの力は本物だ）と力こぶの絵文字入りで祝福した。