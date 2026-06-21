「ドジャース２−３オリオールズ」（２０日、ロサンゼルス）

ドジャースは敗戦し、連勝は４でストップした。１９日に第２子誕生を発表し、「１番・指名打者」でスタメン復帰した大谷翔平投手は０−３の九回に１６号本塁打を放った。この一打をきっかけにフリーマン、ベッツの連打で１死一、二塁とした。２死後に右翼手の失策で１点差まで迫ったが得点を奪えなかった。

先発・山本由伸投手は６回６安打３失点、２四球６奪三振。５月１８日・パドレス戦以来の５敗目を喫し、自身の連勝は４でストップした。

初回は２死から３番・アロンソに３試合ぶりの四球を与えるが無失点。二回は先頭から連打を浴びて無死一、三塁とされ、一ゴロ併殺崩れの間に先制を許した。それでも後続は連続三振に仕留めた。

０−１の四回も先頭から連打を浴びて無死一、二塁とされた。それでも６番・カウザーの投手前バントを好フィールディングで三塁封殺した。

続くメヨはフルカウントから７番・四球を与えて満塁とした後、８番・後ホリデーは直球で空振り三振。２死までこぎつけたが、９番・アレクサンダーに三塁線を破る２点二塁打を浴びた。５月１２日・ジャイアンツ戦以来６登板ぶりの３失点となった。

３試合連続のクオリティースタートは達成したが、打線の援護がなかった。オリオールズ先発左腕・ロジャーズの攻略に苦しみ、五回２死でエドマンが中前打を放つまでパーフェクトピッチングを許した。

大谷は初回の第１打席は、相手左腕の真ん中高めへのあまい初球を打ち損じ、高々と打ち上げて遊飛に倒れた。四回無死は空振り三振。六回２死も遊ゴロに倒れた。大谷は４打数１安打だった。

大谷は第１子が誕生した２０２５年４月は産休制度の「父親リスト」入りし、２試合を欠場している。その後の“パパ初安打”は同リストから復帰後２試合目。“パパ１号”は第１子の誕生発表から８試合目だった。