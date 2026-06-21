元AKB48メンバー、稽古終わりのすっぴんショットに絶賛の声「透明感すごい」「肌も髪もツヤツヤ」
【モデルプレス＝2026/06/21】元AKB48の込山榛香が6月20日、自身のInstagramストーリーズを更新。すっぴんを公開した。
【写真】27歳元AKB「発光してる」と話題のすっぴん姿
込山は「稽古終わりに美容院行けた」とコメントし、セルフショットを公開。黒髪ストレートのヘアスタイルで、顔の部分には「スッピン失礼」と添えられ、ノーメイクであることを明かしている。
この投稿に、ファンからは「すっぴんとは思えない可愛さ」「肌綺麗すぎる」「透明感すごい」「肌も髪もツヤツヤ」「発光してる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元AKB「発光してる」と話題のすっぴん姿
◆込山榛香、すっぴん公開
込山は「稽古終わりに美容院行けた」とコメントし、セルフショットを公開。黒髪ストレートのヘアスタイルで、顔の部分には「スッピン失礼」と添えられ、ノーメイクであることを明かしている。
◆込山榛香の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「すっぴんとは思えない可愛さ」「肌綺麗すぎる」「透明感すごい」「肌も髪もツヤツヤ」「発光してる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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