谷尻萌アナ、ミニ丈キャミソールワンピースで美脚＆素肌開放「色白で眩しい」「清楚な肌見せが素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/06/21】フリーアナウンサーの谷尻萌が6月20日、自身のInstagramを更新。爽やかなミニ丈のキャミソールワンピース姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】27歳フリーアナ「思わず声出た」美脚際立つキャミソールミニワンピ姿
谷尻アナは「夏っぽい服〜」とつづり、ソロショットを投稿。白いレースキャミソールに水色のキャミソールミニワンピースを合わせた、夏らしい爽やかな装いを披露した。ミニワンピースからはスラリと長い脚が伸びている。
この投稿に、ファンからは「爽やかで可愛い」「清楚な肌見せが素敵」「脚の長さよ」「色白で眩しい」「等身バランスが素晴らしい」「思わず声出た」「似合ってる」「コーデ可愛い」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳フリーアナ「思わず声出た」美脚際立つキャミソールミニワンピ姿
◆谷尻萌アナ、ミニワンピから美脚スラリ
谷尻アナは「夏っぽい服〜」とつづり、ソロショットを投稿。白いレースキャミソールに水色のキャミソールミニワンピースを合わせた、夏らしい爽やかな装いを披露した。ミニワンピースからはスラリと長い脚が伸びている。
◆谷尻萌アナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「爽やかで可愛い」「清楚な肌見せが素敵」「脚の長さよ」「色白で眩しい」「等身バランスが素晴らしい」「思わず声出た」「似合ってる」「コーデ可愛い」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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