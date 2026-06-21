永島優美アナ、“4年に1度熱くなる”父・永島昭浩氏との2ショット公開「熱すぎてブレてます」
【モデルプレス＝2026/06/21】元フジテレビアナウンサーの永島優美が6月20日、自身のInstagramを更新。父で元サッカー日本代表の永島昭浩氏との2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】34歳元フジアナ「仲良し親子」元サッカー日本代表の父と2S
永島アナは「4年に1度、特に熱くなる父 熱すぎてブレてます（笑）」「久しぶりにごはんを食べに行ったら、チュニジア戦に向け、熱いレクチャーを受けました」とつづり、父である昭浩氏との2ショットを投稿。笑顔で話しかけている様子の永島アナと、説明に熱が入った様子で顔が完全にブレてしまっている父の微笑ましい親子写真を披露した。
続く写真では、テーブルの上の箸置きなどを利用して真剣な表情で解説している昭浩氏と、同じく真剣な表情で話を聞いている様子の永島アナの姿を見ることができる。
この投稿は「仲良し親子素敵」「想像以上にブレてた」「お父様の熱い思いが伝わってくる」「真剣にお父様の話を聞いてる感じがいい」「熱くならないわけがないよね」「サッカー愛を感じる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】34歳元フジアナ「仲良し親子」元サッカー日本代表の父と2S
◆永島優美アナ、“4年に1度熱くなる”父
永島アナは「4年に1度、特に熱くなる父 熱すぎてブレてます（笑）」「久しぶりにごはんを食べに行ったら、チュニジア戦に向け、熱いレクチャーを受けました」とつづり、父である昭浩氏との2ショットを投稿。笑顔で話しかけている様子の永島アナと、説明に熱が入った様子で顔が完全にブレてしまっている父の微笑ましい親子写真を披露した。
◆永島優美アナの投稿に反響
この投稿は「仲良し親子素敵」「想像以上にブレてた」「お父様の熱い思いが伝わってくる」「真剣にお父様の話を聞いてる感じがいい」「熱くならないわけがないよね」「サッカー愛を感じる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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