◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組 日本-チュニジア(21日)

サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ第2戦のチュニジア戦で、FW上田綺世選手が2点目となる追加点を記録。日本戦スペシャルアンバサダーの本田圭佑氏も興奮状態でプレーを分析しました。

前半31分、DF板倉滉選手がカットしたボールをFW上田選手が受け、ペナルティエリア右角付近から右足を振り抜き、ゴールネットを揺らします。オランダリーグの得点王がワールドカップ初得点となりました。

この得点には解説の本田氏も興奮しながらもきっちり解説。シュート前、MF伊東純也選手が右サイドを駆け上がるシーンに、「あー」と声を上げた本田氏は、「今、伊東純也さんが追い越していったでしょ。パス出すのかと思ったら、“出さへんのかい！”と思って、シュートチャンス潰れたやんと思ったら、あの神シュートですよ」とハイテンションながら的確にプレーを解説します。「あれ(シュート)外してたら言われますからね、おまえ(パス)だせよって。それしっかり決めましたからね」とうなりました。