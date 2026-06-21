簡単なのに見栄え◎子どもと一緒に作れる「父の日」献立

2026年の父の日は、6月21日の日曜日。せっかくなので子どもたちと一緒に手作りごはんでパパをお祝いしませんか？今回はホットプレートで作るお肉料理から、豆腐に書くアート料理まで、子どもが主役になれる献立を4つ紹介します。

▼食卓にみんなが集まって作れるパーティーレシピ

ホットプレートに牛サイコロステーキとご飯、コーンをのせてバターと焼肉のたれで混ぜるだけ。栄養士直伝の豪快な一品で、子どもと一緒に仕上げる楽しさも魅力です。



▼豆腐にメッセージを書いてサプライズ！

絹豆腐に爪楊枝でメッセージや似顔絵を書き、醤油をかけると文字が浮かび上がる冷奴アート。文字を書くもみんなで楽しめる、子どもが大活躍できるアイデアレシピです。



▼刺身1パックでこんなに高見え！みんなが大好きなカルパッチョサラダ

サラダ野菜を丸く盛り、刺身盛り合わせとむきえびを飾るだけでクリスマスリースのような華やかな見た目になります。



▼無限にビールが進む枝豆つまみはこれ

にんにくと赤唐辛子をオリーブオイルで炒め、枝豆をさっと和えるだけ。パパのお酒のお供にぴったりですよ。







子どもが食卓で仕上げをしたり、豆腐にメッセージを書いたりと、料理を通じてパパへの気持ちを伝えられる献立ばかりですね。普段の食卓に少し手を加えるだけで、父の日の特別感がぐっと増しますよ。（TEXT：青木千奈）