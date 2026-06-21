お笑いコンビ、ハライチの澤部佑（40）岩井勇気（39）が20日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。岩井が友人に紹介された“友だち”が芸能界のスターだったことを明かした。

加藤浩次から「どうなんですか。芸能界で交遊録とか広がりましたか」と聞かれ、岩井は「一般の友だちが多いですね、とにかく」と語った。

澤部は「普通の友だちに誘われて行ったら…錦野さんがいたんだっけ」と岩井のエピソードをふると、岩井は「そうだ。なんか、昔からすごい仲良い友だちが1人いるんですよ。その人が『今日紹介したい人がいる』ってイタリアン料理屋さんにいるからって言って、行ったら、一番奥の席で錦野旦さんがワイン飲んでて…」と語った。

澤部は「初めましてなんだよね」と語り、岩井は「初めまして」と語った。

加藤は「スターめっちゃ良い人だったでしょ」と話すと、岩井は「めちゃめちゃ良い人でした。（錦野が）『ここの店はカモがおいしいからカモ食え』って言われて。コースの牛かカモをカモ選ばそうとしてきて、僕は牛を選んだ」と笑って語った。

加藤は「カモ食えよ」とつっこみ、澤部も「スターのカモ選べよ」と続いた。