「素敵ね〜」「イケオジやなぁ」チュニジアを率いる“白シャツの魔術師”にSNS反応。日本戦の前半は２失点「イライラしてる」「元気なくなっちゃった」【Ｗ杯】
チュニジア代表の指揮官が注目を集めている。
北中米Ｗ杯の大会中に、チュニジアの監督に途中就任したエルベ・ルナール。“白シャツの魔術師”の異名を取るフランス人だ。
現地６月20日に行なわれている日本代表戦でも、もちろん白シャツ姿で登場。ネット上では「かっちょいいね」「素敵ね〜」「イケオジやなぁ」といった声があがった。
前半は日本が鎌田大地と上田綺世のゴールで２点をリード。苦しい展開を強いられているチュニジア。ルナール監督の表情もさえない。「怒ってます」「元気なくなっちゃった」「イライラしてる」といったコメントも見られた。
後半の戦いも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
北中米Ｗ杯の大会中に、チュニジアの監督に途中就任したエルベ・ルナール。“白シャツの魔術師”の異名を取るフランス人だ。
現地６月20日に行なわれている日本代表戦でも、もちろん白シャツ姿で登場。ネット上では「かっちょいいね」「素敵ね〜」「イケオジやなぁ」といった声があがった。
前半は日本が鎌田大地と上田綺世のゴールで２点をリード。苦しい展開を強いられているチュニジア。ルナール監督の表情もさえない。「怒ってます」「元気なくなっちゃった」「イライラしてる」といったコメントも見られた。
後半の戦いも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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