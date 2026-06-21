開催：2026.6.21

会場：Ｔモバイル・パーク

結果：[マリナーズ] 1 - 5 [Rソックス]

MLBの試合が21日に行われ、Ｔモバイル・パークでマリナーズとRソックスが対戦した。

マリナーズの先発投手はエマーソン・ハンコック、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。

1回裏、4番 ジョシュア・ネーラー 7球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでマリナーズ得点 SEA 1-0 BOS

4回表、3番 ウィルヤー・アブレイユ 3球目を打ってセンターへのツーランホームランでRソックス得点 SEA 1-2 BOS

6回表、ピッチャー ホセ・Ａ・フェレールがワイルドピッチでRソックス得点 SEA 1-3 BOS、6番 ケーレブ・ダービン 10球目を打ってショートへのタイムリーヒットでRソックス得点 SEA 1-4 BOS、7番 マルセロ・マイヤー 2球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでRソックス得点 SEA 1-5 BOS

試合は1対5でRソックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はRソックスのコネリー・アーリーで、ここまで6勝5敗0S。負け投手はマリナーズのエマーソン・ハンコックで、ここまで5勝4敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.248となっている。

ここまでマリナーズは39勝39敗で（ア・リーグ）西地区1位。一方Rソックスは31勝43敗で14.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 14:28:27 更新