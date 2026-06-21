開催：2026.6.21

会場：ドジャースタジアム

結果：[ドジャース] 2 - 3 [オリオールズ]

MLBの試合が21日に行われ、ドジャースタジアムでドジャースとオリオールズが対戦した。

ドジャースの先発投手は山本由伸、対するオリオールズの先発投手はトレーバー・ロジャーズで試合は開始した。

2回表、7番 コビー・メヨ 初球を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでオリオールズ得点 LAD 0-1 BAL

4回表、9番 ブレイズ・アレクサンダー 初球を打ってサードへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 LAD 0-3 BAL

9回裏、1番 大谷翔平 2球目を打ってセンターへのホームランでドジャース得点 LAD 1-3 BAL、6番 トミー・エドマン 2球目を打ってライトライナー しかしライトがエラーでドジャース得点 LAD 2-3 BAL

試合は2対3でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのトレーバー・ロジャーズで、ここまで4勝7敗0S。負け投手はドジャースの山本由伸で、ここまで7勝5敗0S。オリオールズのカノにセーブがつき、1勝2敗1Sとなっている。

なお、ドジャースの大谷翔平はこの試合で4打数、1安打（1HR）、1打点、打率は.295。さらに、ドジャースの山本由伸はこの試合で6.0回を投げ、6安打、3失点、6奪三振、防御率は2.65となっている。

ここまでドジャースは49勝28敗で（ナ・リーグ）西地区1位。一方オリオールズは36勝42敗で11.5ゲーム差の（ア・リーグ）東地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-21 14:28:48 更新