メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦。日本テレビ系の中継では、元日本代表の本田圭佑が解説を務めた。FW上田綺世がゴール。これに「股、サイドネットは神です」と独特のコメントで、またもネットが沸き立った。

オランダとのF組初戦（日本時間15日）はNHKで解説を務めた本田。チュニジア戦は、日本テレビの「日本戦スペシャルアンバサダー」として解説を担当した。

本田は前半、FW上田綺世のプレーに注目。「今日は上田さん絶対点取る気するなぁ。さっき突破した時に、シュート打たずにパス出してた。角度がなかったんでパス当たり前かもしれないけど、FWってああいうところ打ったりする。あそこ迷わずパス出してたんで取ると思う。力が抜けてるってことです」と話した。

9分後、1-0の前半31分に上田がゴールを決めて貴重な追加点。寄せてきた相手選手の股を抜き、ゴールネットに突き刺した。ここで本田は「股抜きじゃない？神。股、サイドネットは神です！」と興奮気味に上田を絶賛。X上のファンからはこのフレーズに「これ流行りそう笑」「まさにその通りです」「神！股！サイドネット！神！」「本田さんの解説おもろ笑」「サイドネットは神なんやね」「個人的に好き」などと反響が集まっていた。



（THE ANSWER編集部）