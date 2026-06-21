メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦。日本テレビ系の中継では、元日本代表の本田圭佑が解説を務めた。

オランダとのF組初戦（日本時間15日）はNHKで解説を務めた本田。チュニジア戦は、日本テレビの「日本戦スペシャルアンバサダー」として解説を担当した。

本田は前半、FW上田綺世のプレーに注目。「今日は上田さん絶対点取る気するなぁ。さっき突破した時に、シュート打たずにパス出してた。角度がなかったんでパス当たり前かもしれないけど、FWってああいうところ打ったりする。あそこ迷わずパス出してたんで取ると思う。力が抜けてるってことです」と話した。

9分後、1-0の前半31分に上田がゴールを決めて貴重な追加点。本田はオランダ戦でも後半43分の日本の同点弾の直前に、「そろそろいける気がする」と口にしていた。

またしても予言が的中し、ファンも反応。Xには「やっぱりすげーな」「本田実況の予言者っぷりに笑うわ」「本田さんおもろいし予言当たるし最高」「ホンダの予言おもろい笑 綺世点決まった」「本田の嗅覚すごすぎない？ 綺世決めるって予言やん」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）