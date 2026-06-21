リアリティ番組「カーダシアン家のセレブな日常」で知られるモデルで女優のキム・カーダシアンと元夫でラッパーのカニエ・ウェストの長女である歌手のノース・ウェスト(13)が、ラッパーのモリー・サンタナと共同で初のツアーを行う。先日、シカゴで行われたLyrical Lemonade主催のフェスティバル、サマー・スマッシュでライブデビューを果たした2人が8月、ロサンゼルス、ニューヨーク、シカゴ、トロント、アトランタなどを含む北米ツアーを敢行することを発表した。



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ノースは2月、父カニエも参加したシングル「Piercing on My Hand」を発表。先月にはデビューEP「N0rth4evr」をリリースしていた。



以前にも、カニエとラッパーのタイ・ダラー・サインの楽曲「Talking/Once Again」に参加。全米シングルチャートで30位を記録していたほか、FKAツイッグスの「Childlike Things」では英語と日本語の両方でラップを披露していた経験を持つ。



（BANG Media International／よろず～ニュース）