日本はチュニジアと対戦

サッカー日本代表は6月20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイのエスタディオン・モンテレイで行われたFIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節のチュニジア代表戦で前半31分にFW上田綺世が追加点を奪った。

この一撃に、海外メディアも「凄まじいシュート！」「予測不能」と反応している。

試合は開始4分、ペナルティーエリア左を突破したMF中村敬斗のアシストからMF鎌田大地がバックヒールで合わせて幸先良くリードを奪った。先制点で勢いづくと、同31分にスーパーゴールで追加点を奪う。DF板倉滉がインターセプトし、上田へ縦パスを通すと、ペナルティーエリア手前から右足を一閃。地を這うグラウンダーのシュートは、相手DFの股を抜け、ゴール左下に流れ込んだ。

強烈なミドルシュートによる追加点に、海外メディアもこぞって公式Xで反応。米メディア「ESPN Deportes」は「ポストに張り付くようなゴラッソ」と取り上げると、ブラジルメディア「ge」は「凄まじいシュート！鋭いクロスのようなシュートでリードを広げた」と反応。フランス人記者ドゥニア・メスリ氏は「予測不能！チュニジアは心が折れそう」と投稿している。上田のワールドクラスの一撃は、世界を驚かせている。（FOOTBALL ZONE編集部）